Видеокарты – часто сменяемый компонент в системе многих энтузиастов, поэтому российский оверклокер Traktor для обеспечения разнообразия без увеличения нагрузки на личный бюджет предпочитает одалживать видеокарты у Mentoza. На этот раз ему досталась GeForce RTX 3090 в исполнении ASUS, её частоты удалось поднять до 2295/21800 МГц при использовании штатного воздушного охлаждения. В тесте GPUPI v3.3 1B россиянин занял третье место в модельном зачёте с результатом 2,247 секунды.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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В этой же системе трудился разогнанный до 4816 МГц процессор AMD Ryzen 9 5950X, но специфика теста вынуждает говорить о зависимости результата от вычислительных ресурсов видеокарты. Среди всех одиночных видеокарт система, собранная россиянином, заняла четвёртое место.