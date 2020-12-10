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Intel отмечает, что в этом году рос спрос на игровые настольные ПК и рабочие станции

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Исполнительный вице-президент Intel Грегори Брайант (Gregory Bryant), по словам ресурса PCWorld, в комментариях аналитикам UBS признался, что во втором и третьем кварталах уходящего года спрос рос не только на ноутбуки, но и настольные игровые системы и рабочие станции.

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Источник изображения: Intel

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Понятно, что совокупные доходы Intel в настольном сегменте при этом снижались, поскольку основную часть выручки обеспечивает корпоративный сегмент, который был в упадке, но любители игр и создатели цифрового контента в этом отношении оказались «лучами света в тёмном царстве».

Попутно Брайант отметил, что компания Intel серьёзно воспринимает любую конкуренцию в бизнесе, и даже приветствует её. В качестве конкурентов он упомянул ARM, Apple, Qualcomm, MediaTek и AMD. Сама Intel намеревается активно конкурировать на рынке и расти, по поводу планов на будущее у исполнительного вице-президента корпорации никаких сомнений нет.

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