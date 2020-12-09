Ryzen 9 5950X обновил модельный рекорд SuperPI 32M на частоте 6.1 ГГц
О способности процессора Ryzen 7 5850X работать на частотах около 6.0 ГГц с вычислительной нагрузкой в тематических новостях говорится много, а вот Ryzen 9 5950X в силу наличия у него удвоенного количества ядер такие частоты осваивает менее охотно. Зато американский оверклокер gnasherrr обновил рекорд SuperPI 32M в модельном зачёте именно при помощи Ryzen 9 5950X и нехитрого приёма.
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Процессор под жидким азотом был разогнан до 6100 МГц, сохраняя активность лишь восьми ядер и восьми потоков. Этого хватило, чтобы показать лучший среди процессоров этой модели результат в SuperPI 32M, соответствующий 4 минутам 51,494 секунды.
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