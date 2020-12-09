Radeon RX 6000: эталоны вскоре нельзя будет купить и по талонам
Французский ресурс Cowcotland, любящий напугать потенциальных покупателей видеокарт AMD новостями об их снятии с производства, не стал долго тянуть с заявлениями относительно эталонных версий Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800.
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По словам источника, AMD уже прекратила снабжать своих партнёров видеокартами эталонного дизайна. Отныне они имеют возможность предлагать видеокарты серии Radeon RX 6000 собственной разработки. Кому-то такой жизненный цикл покажется чересчур коротким, но ситуацию мог усугубить дефицит – первая партия эталонных видеокарт была раскуплена моментально, теперь насыщать рынок предстоит партнёрам компании AMD.
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