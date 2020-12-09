Blackview представляет планшет Tab 8E wifi и наушники AirBuds 1
Смартфоны в наши дни становятся всё крупнее, но всё же недостаточно крупными для некоторых дел. Для работы, просмотра видео или игр лучше годятся планшеты. Если вы хотите приобрести новый планшет, среди недорогих вариантов появилась новая модель Tab 8E wifi. Она предложит мобильность, гибкость и рабочую функциональность в одном флаконе.
Грядёт сетевая распродажа 12 декабря, в рамках которой планшет можно будет приобрести со скидкой до 20% по цене $135,99. Предложение действует с 8 по 22 декабря.
К этому планшету можно при помощи магнитов подсоединять клавиатуру и работать с ним как с ноутбуком. Клавиатура позволяет набирать электронные письма, редактировать презентации и вести другую типичную для офиса работу. При желании можно использовать Bluetooth-клавиатуру. В отличие от ноутбуков, вы можете работать и без клавиатуры. Для работы предустановлен пакет приложений WPS Office.
Tab 8E wifi обладает экраном с диагональю 10,1 дюйма с разрешением 1920 х 1200 пикселей. Применяется 8-ядерный процессор, 3 Гб памяти и хранилище 32 Гб. Корпус толщиной 8,9 мм содержит батарею ёмкостью 6580 мАч. Установлена операционная система Android 10.
Задняя камера обладает разрешением 13 Мп, передняя 5 Мп для селфи и лицевой разблокировки. Ещё есть двойной динамик.
Ознакомиться с планшетом можно на видео:
Купить планшет Tab 8E wifiЕсли вы хотите слушать звук не через динамики, можно будет приобрести беспроводные наушники этого же производителя, которые скоро поступят в продажу. Blackview AirBuds 1 начнут продавать ближе к 23 декабря. Они обладают стильным дизайном и используют современный чип с поддержкой стандарта Bluetooth 5.0. Одним из главных достоинств этих наушников будет невысокая цена.
Ознакомиться с другими предложениями этого производителя можно здесь.
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