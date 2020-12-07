Наслушавшись заявлений представителей NVIDIA о наличии в мире более 200 млн пользователей графики GeForce, компания AMD в разделе своего сайта для партнёров опубликовала целую коллекцию рекламных баннеров различного содержания и формата, объединённых одной общей идеей: количество пользователе игровых технологий AMD достигает 550 млн человек.

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Источник изображения: AMD

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Естественно, в это число входят и владельцы популярных игровых консолей Microsoft и Sony, поскольку позиции AMD на рынке дискретных видеокарт всё ещё не так сильны, чтобы оспаривать лидерство NVIDIA. Следующим ходом может стать заявление последней из компаний, которое будет учитывать количество проданных консолей Nintendo Switch, оснащаемых процессором NVIDIA семейства Tegra. Благо, компания Intel в спор двух этих игроков пока не вмешивается, поскольку у неё дискретной графики актуального поколения в игровом сегменте пока нет.