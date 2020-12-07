Американский энтузиаст Splave не прекращает экспериментов по экстремальному разгону восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 5800X, сегодня ему удалось добиться успеха в тесте Geekbench3 Multi Core с результатом 64 101 балл, который стал лучшим среди моделей с восемью ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Процессор для этого пришлось разогнать до 6030 МГц с сохранением активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков. Для охлаждения процессора использовался жидкий азот, в основе стенда лежала материнская плата ASRock X570 Aqua с удалённой штатной системой охлаждения.