Dell задумывается о выпуске настольных систем на базе 10-нм процессоров Intel Tiger Lake
Программный код Linux позволил выявить наличие у Dell намерений представить настольные системы на базе 10-нм процессоров Intel Tiger Lake, которые первоначально ориентируются лишь на мобильное применение. По всей видимости, речь идёт о компактных настольных ПК, основанных на процессорах серии Tiger Lake-H, которые смогут предложить до восьми ядер.
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Сами по себе восьмиядерные Tiger Lake-H выйдут до конца следующего полугодия. Компания Dell пока не до конца уверена, что будет выпускать настольные системы на их основе на рынок, поэтому запись в коде Linux сопроводила соответствующей аннотацией. Всё может ограничиться экспериментами с использованием предсерийных образцов. Не исключено, что примеру Dell последуют и другие производители, но не будем забывать, что в следующем квартале Intel представит в настольном сегменте 14-нм процессоры Rocket Lake-S, а во втором полугодии на смену им выйдут 10-нм процессоры Alder Lake-S.
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