Компания NVIDIA в своей обновлённой презентации для инвесторов перечисляет те факторы, которые способствовали существенному росту выручки на игровом направлении за последние пять фискальных лет. Недавно в календаре компании завершился третий квартал 2021 фискального года, поэтому на иллюстрации ниже приведены данные за 2020 фискальный год, почти соответствующий 2019 календарному году.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - ты не поверишь цене RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке RTX3060 Ti Gigabyte Gaming OC в Регарде RTX3060 Ti GamingPro OC в Регарде 3060 Ti - уже в XPERT.RU RTX 3060 Ti MSI TWIN FAN OC в Регарде Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник изображения: NVIDIA

реклама

На тот момент выручка NVIDIA на игровом направлении формировала 51% всей выручки компании. В абсолютном выражении сумма достигла $5,52 млрд, она на протяжении трёх предыдущих лет в среднем увеличивалась на 11% в год. Компания отмечает, что за это время увеличилось не только количество продаваемых видеокарт, но и их средняя цена. Пользователями платформы GeForce являются более 200 млн человек. Интересно, что к факторам роста игровой выручки NVIDIA относит и рост затрат разработчиков на создание игр. По всей видимости, более активное использование сложных графических эффектов в играх поднимает системные требования к аппаратному обеспечению, а потому геймеры стремятся покупать всё более дорогие видеокарты. Вполне понятно, что NVIDIA считает себя технологическим лидером игрового сегмента.