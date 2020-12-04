Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA объяснила, какие тенденции рынка позволяют ей больше зарабатывать в игровом сегменте

Рост затрат на разработку игр оказался в числе этих факторов.
+
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - цена тебя очень удивит
Подьехала RTX3060 Ti MSI GAMING X TRIO
RTX 3060Ti Gigabyte EAGLE - дороже чем ожидалось

Компания NVIDIA в своей обновлённой презентации для инвесторов перечисляет те факторы, которые способствовали существенному росту выручки на игровом направлении за последние пять фискальных лет. Недавно в календаре компании завершился третий квартал 2021 фискального года, поэтому на иллюстрации ниже приведены данные за 2020 фискальный год, почти соответствующий 2019 календарному году.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - ты не поверишь цене
RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке
RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке
RTX3060 Ti Gigabyte Gaming OC в Регарде
RTX3060 Ti GamingPro OC в Регарде
3060 Ti - уже в XPERT.RU
RTX 3060 Ti MSI TWIN FAN OC в Регарде
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник изображения: NVIDIA

реклама

На тот момент выручка NVIDIA на игровом направлении формировала 51% всей выручки компании. В абсолютном выражении сумма достигла $5,52 млрд, она на протяжении трёх предыдущих лет в среднем увеличивалась на 11% в год. Компания отмечает, что за это время увеличилось не только количество продаваемых видеокарт, но и их средняя цена. Пользователями платформы GeForce являются более 200 млн человек. Интересно, что к факторам роста игровой выручки NVIDIA относит и рост затрат разработчиков на создание игр. По всей видимости, более активное использование сложных графических эффектов в играх поднимает системные требования к аппаратному обеспечению, а потому геймеры стремятся покупать всё более дорогие видеокарты. Вполне понятно, что NVIDIA считает себя технологическим лидером игрового сегмента.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia аналитика финансы видеокарты игры
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Процессор Intel Rocket Lake-S с восемью ядрами отметился в Ashes of the Singularity
+
NVIDIA объяснила, какие тенденции рынка позволяют ей больше зарабатывать в игровом сегменте
+
За пять лет доля серверного бизнеса в выручке NVIDIA выросла с 7 до 43%
+
Слухи приписывают AMD намерения разработать ARM-совместимый мобильный процессор
4
Образец Intel Rocket Lake-S продемонстрировал сопоставимое с AMD Ryzen 7 5800X быстродействие
32
Samsung удалось привлечь Qualcomm в число клиентов на 5-нм техпроцесс за счёт низких цен
4
Лиза Су обошла главу NVIDIA в рейтинге лучших деловых людей года по версии Fortune
8

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 206
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 61
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я надолго отложу апгрейд с Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000
94
Личное знакомство с Edifier R2700 третьей версии
138
Как я стал блогером компьютерной тематики и сколько на этом зарабатываю
66
Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
16
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
25
Компьютер мечты 2000 года с памятью RDRAM - тестирование производительности
21
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Кибернеделя в магазине KeysOff – Windows 10 Pro за $7,45 и скидки до 58% на ключи для ПО
Добротная сборка на Core i7-10700F и GeForce RTX 3070 для игр в Quad HD
3
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Project Cars 3
1

Сейчас обсуждают

Сергей Сидоренко
09:40
Троих перекупщиков помогу устроить в кочегарку - пусть зарабатывают.
Геймеры придумали эффективную тактику борьбы с перекупщиками процессоров и видеокарт AMD на eBay
hendehog
09:31
EA... EA newer changes...
BioWare покидают руководитель, а также исполнительный продюсер новой Dragon Age
Сергей Попов
09:30
будут тесты в лада рейсинг клаб?
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Project Cars 3
toottaa
09:28
весь товар у кучки людей за оверпрайс. Тебе не кажется это как минимум странным ? Если так будет во всех сферах , то даже туалетную бумагу купить станет сложно.Ты действительно поддерживаешь таких люд...
Геймеры придумали эффективную тактику борьбы с перекупщиками процессоров и видеокарт AMD на eBay
Андрей Илясов
09:28
Они заставляют нас долго ждать, либо покупать по конской цене, что больше похоже на бандитское вымогательство. ПС5 по цене ВДВОЕ больше рекомендованной это нормально ? Какого хрена я должен платить э...
Геймеры придумали эффективную тактику борьбы с перекупщиками процессоров и видеокарт AMD на eBay
djon776
09:25
Пока не увижу ценник 30к., не куплю.
Видеокарты GeForce RTX 3060 Ti поступили в продажу в России по цене от 46 100 рублей
Te0d0rr0
09:23
А кто им мешает? Работы полно, устраивайся и работай.
Геймеры придумали эффективную тактику борьбы с перекупщиками процессоров и видеокарт AMD на eBay
Aquosbig
09:20
Чувак старался, выразил свое мнение, написал статью, а тут его облили помоями! Диванные критиканы, напишите сами что либо, а мы оценим)
5 причин, по которым я надолго отложу апгрейд с Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000
Иван Мордохвостиков
09:19
А справедливо мешать людям заработать?
Геймеры придумали эффективную тактику борьбы с перекупщиками процессоров и видеокарт AMD на eBay
Geometer
09:11
Хорошая идея. Бан лист для ресурса за подлость админов, не понимающих, что кол-во читателей равно кол-ву мнений и их рекламные статьи под видом блогов, вызывают лишь отвращение и непонимание у читател...
Как я стал блогером компьютерной тематики и сколько на этом зарабатываю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем