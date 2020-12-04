NVIDIA объяснила, какие тенденции рынка позволяют ей больше зарабатывать в игровом сегменте
Компания NVIDIA в своей обновлённой презентации для инвесторов перечисляет те факторы, которые способствовали существенному росту выручки на игровом направлении за последние пять фискальных лет. Недавно в календаре компании завершился третий квартал 2021 фискального года, поэтому на иллюстрации ниже приведены данные за 2020 фискальный год, почти соответствующий 2019 календарному году.
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На тот момент выручка NVIDIA на игровом направлении формировала 51% всей выручки компании. В абсолютном выражении сумма достигла $5,52 млрд, она на протяжении трёх предыдущих лет в среднем увеличивалась на 11% в год. Компания отмечает, что за это время увеличилось не только количество продаваемых видеокарт, но и их средняя цена. Пользователями платформы GeForce являются более 200 млн человек. Интересно, что к факторам роста игровой выручки NVIDIA относит и рост затрат разработчиков на создание игр. По всей видимости, более активное использование сложных графических эффектов в играх поднимает системные требования к аппаратному обеспечению, а потому геймеры стремятся покупать всё более дорогие видеокарты. Вполне понятно, что NVIDIA считает себя технологическим лидером игрового сегмента.
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