За пять лет доля серверного бизнеса в выручке NVIDIA выросла с 7 до 43%
Компания NVIDIA обновила свою презентацию для инвесторов 24 ноября, этот документ изобилует различными графиками и статистическими данными, позволяющими отследить изменение структуры бизнеса за последние пять лет. В презентации используется привязка к фискальным годам, а не календарным, поэтому число «21» не должно смущать чемпионов скорочтения, переходящих от заголовков сразу к обсуждению иллюстраций.
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Прогресс выручки NVIDIA на серверном направлении особенно заметен в пятилетней ретроспективе. В 2016 фискальном году она не превышала $336 млн, а в текущем выросла до $2,98 млрд. Безусловно, своё влияние на результат оказала покупка Mellanox, но ещё в прошлом году серверная выручка NVIDIA достигла сопоставимой величины, поэтому данный фактор не стоит переоценивать.
Ежегодный темп прироста выручки в сложных процентах в среднем составлял 72%. Серверный бизнес оказался самым быстрорастущим на указанном интервале. Доля этого сегмента в совокупной выручке NVIDIA за пять лет выросла с 7 до 43%.
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