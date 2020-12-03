Образец Intel Rocket Lake-S продемонстрировал сопоставимое с AMD Ryzen 7 5800X быстродействие
Коллегам с сайта WCCFTech информация о результатах тестирования инженерного образца восьмиядерного процессора Intel Rocket Lake-S поступила из открытых источников, обнаруженных известным энтузиастом с псевдонимом TUM_APISAK.
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Без особых прелюдий сравнив полученные в Geekbench 5 результаты с достижениями других восьмиядерных процессоров, авторы публикации пришли к выводу, что образец Rocket Lake-S с диапазоном частот от 3.4 до 5.0 ГГц по уровню быстродействия близок к Ryzen 7 5800X. С прочими восьмиядерными процессорами актуальных семейств его можно сравнить в таблице, приведённой выше. На днях глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) подтвердил, что анонс процессоров Rocket Lake-S в настольном сегменте намечен на начало следующего года.
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