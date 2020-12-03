Последний месяц года запустил негласный отчёт до открытия отраслевой выставки CES 2021, которая обычно проходила в начале января в Лас-Вегасе, но на этот раз пройдёт в заочном формате в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Компания AMD вчера сочла нужным ещё раз напомнить, что выступление её генерального директора запланировано на 12 января будущего года.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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Видеоряд по мотивам прошлогоднего и нынешнего мероприятия содержал сцены демонстрации Лизой Су (Lisa Su) новых на тот момент центральных процессоров и видеокарт. В повестку дня CES 2021 внесено обсуждение перспектив научной, образовательной, профессиональной и развлекательной деятельности, а также целый ассортимент высокопроизводительных и графических решений. Скорее всего, на мероприятии AMD представит мобильные процессоры с архитектурой Zen 3, поскольку о близости их анонса глава компании заявила на недавней конференции Credit Suisse.