Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Глава Intel приписывает процессорам Alder Lake существенный прирост быстродействия по сравнению с Tiger Lake

Освежаем в памяти последовательность выхода ближайших новинок Intel в потребительском сегменте.
2
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) использовал виртуальную трибуну конференции Credit Suisse, чтобы напомнить о сроках появления новых процессоров потребительского класса. Настольные 14-нм процессоры Rocket Lake будут представлены в начале 2021 года, в мобильном сегменте восьмиядерные 10-нм процессоры Tiger Lake-H должны появиться до конца первого полугодия.

реклама

анонсы и реклама
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Источник изображения: Twitter, Intel News

реклама

Второе полугодие будет для покупателей продукции Intel не менее волнующим. В этот период выйдут как мобильные, так и настольные 10-нм процессоры Alder Lake. Глава Intel приписывает им существенный прирост производительности по сравнению с Tiger Lake. Правда, подобное сравнение уместно только для мобильных процессоров, поскольку в настольном сегменте Tiger Lake предлагаться не будут. Напомним, что для процессоров семейства Alder Lake-S потребуются новые материнские платы с разъёмом LGA 1700, хотя эту информацию представители Intel открыто пока не комментируют.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel lga 1200 tiger lake rocket lake-s alder lake lga 1700 alder lake-s tiger lake-h
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Глава Intel приписывает процессорам Alder Lake существенный прирост быстродействия по сравнению с Tiger Lake
2
Новая версия GeForce RTX 3090 марки ASUS ограничилась единственным вентилятором
8
К 2023 году TSMC наладит выпуск изделий Apple по улучшенной версии 3-нм техпроцесса
+
Intel не откажется от освоения 5-нм и 3-нм техпроцессов
3
Palit представила в России видеокарты GeForce RTX 3060 Ti
9
AMD Ryzen 7 5800X занял первое место в Geekbench3 Multi Core среди восьмиядерных моделей на частоте 6.0 ГГц
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 48
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
30
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
46
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
11
Муки установки Windows 10 и возвращение на Windows 7 на старых компьютерах на Core 2 Duo
24
10 самых захватывающих игр жанра экшен последних 10 лет
21
Техобслуживание ПК на Ryzen 5 3600X - чистка, замена термопасты, последующий разгон и тестирование
34
Краткий обзор и тестирование в играх Red Faction - Guerrilla и Kingdoms of Amalur Reckoning
11
Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
+
Тестирование четырех поколений процессоров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
3
Кибернеделя в магазине KeysOff – Windows 10 Pro за $7,45 и скидки до 58% на ключи для ПО

Сейчас обсуждают

Saint_Diver
13:38
Если бы у бабушки был …, то она была бы дедушкой.
Среднее IQ ПК-геймера – 112, а игрока на мобильном устройстве – 99,4 – тестирование от Royal Panda
Зеновий Радеонович
13:37
FHD? Ну, ок.
Изучаем производительность Ryzen 5 5600Х на RTX 3080 и RTX 2060 – оптимальная сборка от NJ Tech
pOdOnOg
13:35
Ну если бы это оправдывало её эффективность, то я готов пожертвовать этими слотами)
Новая версия GeForce RTX 3090 марки ASUS ограничилась единственным вентилятором
Rej
13:34
Тогда бы и получился идеальный продукт - тихая турбина с огромным преимуществом в виде выброса горячего воздуха за пределы корпуса. Лично для меня это был бы лучший вариант из всех.
Новая версия GeForce RTX 3090 марки ASUS ограничилась единственным вентилятором
Антон Лавей
13:34
Бесконечное величие Интел скоро узрим все мы.
Глава Intel приписывает процессорам Alder Lake существенный прирост быстродействия по сравнению с Tiger Lake
Zmax
13:29
я бы тоже наверное прикупил 10100F по цене от $79 как кричали в новостях
Дебют настольных CPU Intel 11-го поколения и плат на базе чипсета Z590 состоится в феврале — ITHome
Tanabe
13:28
Интересно охлаждение в этот раз для 5.5 какое понадобится напольный кондиционер подойдет? или все таки придется вести трубку от сплит системы на 9.4кВт
Предполагаемый план выпуска процессоров Intel Core 11-го поколения указывает на их скорый дебют
DarkShaman
13:28
>> Так ПК выглядел до чистки Как я понимаю о пылевых фильтрах ни автор, ни его говнокорпус даже не слышали.
Техобслуживание ПК на Ryzen 5 3600X - чистка, замена термопасты, последующий разгон и тестирование
Zmax
13:28
не до этого сейчас. Времени нехватает на разработку, а уж на полировку тем более. Вангану что через пару лет в этих процессорах найдут хренову кучу дыр.
Дебют настольных CPU Intel 11-го поколения и плат на базе чипсета Z590 состоится в феврале — ITHome
Zmax
13:24
В ответ Дмитрий Рогозин заявил о скором выпуске Роскосмосом макарошек "Юрий Гагарин" и соуса "Валентина Терешкова".
Китайский зонд Chang'e 5 совершил успешную посадку на Луну
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем