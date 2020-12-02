Глава Intel приписывает процессорам Alder Lake существенный прирост быстродействия по сравнению с Tiger Lake
Генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) использовал виртуальную трибуну конференции Credit Suisse, чтобы напомнить о сроках появления новых процессоров потребительского класса. Настольные 14-нм процессоры Rocket Lake будут представлены в начале 2021 года, в мобильном сегменте восьмиядерные 10-нм процессоры Tiger Lake-H должны появиться до конца первого полугодия.
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Второе полугодие будет для покупателей продукции Intel не менее волнующим. В этот период выйдут как мобильные, так и настольные 10-нм процессоры Alder Lake. Глава Intel приписывает им существенный прирост производительности по сравнению с Tiger Lake. Правда, подобное сравнение уместно только для мобильных процессоров, поскольку в настольном сегменте Tiger Lake предлагаться не будут. Напомним, что для процессоров семейства Alder Lake-S потребуются новые материнские платы с разъёмом LGA 1700, хотя эту информацию представители Intel открыто пока не комментируют.
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