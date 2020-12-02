Южнокорейский энтузиаст Safedisk продолжает перебирать наиболее удачные из доступных ему экземпляров процессоров AMD семейства Ryzen 5000, на этот раз он сосредоточил свои усилия на разгоне восьмиядерного Ryzen 7 5800X с применением жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Частоту процессора удалось поднять до 6024 МГц с сохранением активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков. Это позволило занять первое место в Geekbench3 Multi Core среди всех процессоров с восемью ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Оверклокер использовал материнскую плату ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на базе чипсета AMD X570, а также не отказывался от методической помощи её разработчиков.