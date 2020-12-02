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AMD Ryzen 7 5800X занял первое место в Geekbench3 Multi Core среди восьмиядерных моделей на частоте 6.0 ГГц

При поддержке создателей материнской платы разгонять её проще.
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Южнокорейский энтузиаст Safedisk продолжает перебирать наиболее удачные из доступных ему экземпляров процессоров AMD семейства Ryzen 5000, на этот раз он сосредоточил свои усилия на разгоне восьмиядерного Ryzen 7 5800X с применением жидкого азота.

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Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Частоту процессора удалось поднять до 6024 МГц с сохранением активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков. Это позволило занять первое место в Geekbench3 Multi Core среди всех процессоров с восемью ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Оверклокер использовал материнскую плату ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на базе чипсета AMD X570, а также не отказывался от методической помощи её разработчиков.

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Теги

экстремальный разгон ryzen 7 5800x geekbench 3
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