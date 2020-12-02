AMD Ryzen 7 5800X занял первое место в Geekbench3 Multi Core среди восьмиядерных моделей на частоте 6.0 ГГц
Южнокорейский энтузиаст Safedisk продолжает перебирать наиболее удачные из доступных ему экземпляров процессоров AMD семейства Ryzen 5000, на этот раз он сосредоточил свои усилия на разгоне восьмиядерного Ryzen 7 5800X с применением жидкого азота.
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Частоту процессора удалось поднять до 6024 МГц с сохранением активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков. Это позволило занять первое место в Geekbench3 Multi Core среди всех процессоров с восемью ядрами.
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Оверклокер использовал материнскую плату ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на базе чипсета AMD X570, а также не отказывался от методической помощи её разработчиков.
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