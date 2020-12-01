AMD и дальше будет делать ставку на многокристальную компоновку
На конференции Credit Suisse генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) была вынуждена ответить на вопрос ведущего о тех основных решениях, на которых будут строиться продукты будущего. В этом смысле, по её словам, 2020 год стал кульминационным с точки зрения оправданности тех ставок, которые были сделаны компанией пять лет назад.
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В будущем, по мнению Лизы Су, технологии упаковки и монтажа полупроводниковых компонентов будут увеличивать свою значимость, компания собирается уделять особое внимание использованию так называемых чиплетов – отдельных кристаллов разного функционального назначения, объединяемых на одной подложке.
AMD собирается создавать как сильные центральные процессоры, так и графические, а также уделять внимание всяческой их взаимной интеграции. Это особенно актуально в свете предстоящей сделки с Xilinx, которая откроет перед компанией выход на новые рынки.
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