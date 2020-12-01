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NVIDIA пока не берётся судить о влиянии майнеров на выручку компании

Об этом удобнее говорить постфактум.
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Оценить экономическое влияние первого криптовалютного бума, бессмысленного и беспощадного, финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) смогла лишь через год после его завершения. Тогда она заявила, что за несколько месяцев ажиотажа вокруг средств добычи криптовалюты, коими тогда были преимущественно видеокарты, майнеры увеличили выручку NVIDIA примерно на миллиард долларов США.

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Попытки ведущего мероприятия Credit Suisse вытянуть из Колетт Кресс аналогичный прогноз на ближайшие месяцы в свете рекордного роста курса биткоина.

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Источник изображения: The Wall Street Journal

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Представитель NVIDIA сухо отметила, что спрос на видеокарты со стороны майнеров существует и сейчас, но дать ему количественную характеристику никто не возьмётся. Заметим, что это не мешает отдельным отраслевым аналитикам озвучивать свои суммы выручки, которую NVIDIA получила благодаря майнерам. Просто к реальному положению дел такие прогнозы могут иметь опосредованное отношение.

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Теги

nvidia аналитика финансы видеокарты майнеры
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