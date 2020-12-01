Лиза Су: перед Radeon RX 6000 поставлена задача быть очень конкурентоспособными
Ведущий мероприятия Credit Suisse задал главе AMD Лизе Су (Lisa Su) вопрос о возможном укреплении доли рынка компании в сегменте дискретной графики после выхода продуктов с архитектурой RDNA 2.
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Генеральный директор AMD на этот вопрос ответила несколько размыто, напомнив о желании компании перекрыть при помощи представителей двух поколений архитектуры RDNA все ценовые диапазоны на рынке игровой графики. Представленные в прошлом году видеокарты Radeon RX 5000 отвечали за средний ценовой сегмент, а на серию Radeon RX 6000 с архитектурой RDNA 2 сделаны большие ставки в верхнем ценовом сегменте. Так называемые графические решения «Big Navi», по словам Лизы Су, должны быть очень конкурентоспособными. Не менее важно и то, что архитектура RDNA найдёт применение в игровых консолях и гибридных процессорах для потребительского сегмента, охватив все доступные компании рыночные ниши.
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