Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Рынок оперативной памяти стабилизируется в следующем полугодии

Спрос начнёт расти, как и объёмы производства.
3
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Уходящий год характеризовался заметными перекосами на рынке оперативной памяти. В первом полугодии резко вырос спрос на память для серверов и ноутбуков, тогда как микросхемы для смартфонов популярностью не пользовались из-за смещения приоритетов потребителей в условиях самоизоляции. Как отмечает сайт DigiTimes со ссылкой на председателя совета директоров ADATA Technology Саймона Ченя (Simon Chen), этот участник рынка ожидает стабилизации ситуации со спросом и предложением в первой половине следующего года.

реклама

анонсы и реклама
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Источник изображения: DigiTimes

реклама

С одной стороны, по его словам, производители начнут увеличивать объёмы выпуска продукции. С другой стороны, спрос тоже начнёт оживать по мере распространения сетей 5G и систем искусственного интеллекта. Соответственно, должны в следующем полугодии стабилизироваться и цены на оперативную память.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика adata dram
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Рынок оперативной памяти стабилизируется в следующем полугодии
3
Два производителя кремниевых пластин решили укрупнить бизнес через объединение
+
Micron не забросит разработку решений на основе памяти типа 3D XPoint
+
AMD Ryzen 7 5800X обновил рекорд Cinebench R15 среди восьмиядерных процессоров
1
AMD Ryzen 7 5800X на частоте 6072 МГц обновил рекорд GPUPI for CPU 1B
+
MSI уже реализовала поддержку Ryzen 5000 для плат на основе чипсета AMD B450
6

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 39
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем ПК с производительностью консолей нового поколения
174
6 причин, почему я не стал продавать GeForce GTX 1060 на пике цен в ожидании GeForce RTX 3060 Ti
31
Бескомпромиссный геймерский компьютер на Intel+NVIDIA для тех, кто не считает деньги на кредитке
43
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
48
Изучаем популярность процессоров AMD Ryzen в Linux сообществе
48
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
9
AMD Ryzen 5600X и Radeon RX 6800 XT появились в продаже в России – собираем игровой ПК на их основе
6
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
7

Сейчас обсуждают

Exel Benchmark
14:19
Ту хуйню какую то сморозил. Ты всего лишь оправдываешь барыг. Амд выставила конкретные цены и по этим ценам продаёт карты заказчикам и дальше хитрый барыга взвинчивает цены, а довольные лохи бегут пок...
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
SpeedT
14:18
Фишка в универсализме. Какая бы карта не была - любой нужен один провод и разъем. У каких-то меньше контактов распаяно, у каких-то - больше.
8-контактный разъем у RTX 3070 — NVIDIA обрадовала покупателей, но это оказалось ошибкой
Zmax
14:18
Смысл криптовалюты в независимости от государственных органов. Если крипта подчиняется надзорным органам нескольких стран, это не крипта , а рядовая безнальная валюта. Государства можно понять, у ФБ м...
Криптовалюта Facebook Libra, по слухам, будет запущена уже в январе будущего года
Tempestus Scion
14:17
> сужу по ютубу Ахахххаха
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
Tempestus Scion
14:16
Нищерс, что с тебя взять, лол.
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
Tempestus Scion
14:15
Автобиография, найс.
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
Tempestus Scion
14:15
Неугодный комментарий, пришлось удалить.
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
Phobos
14:14
нужен Navi21 XTXTXTX чтобы зеленых догнать а пока карт нет вообще, единицами приезжают
Новые подробности о Radeon RX 6700 XT - максимальная тактовая частота 2950MHz и TGP 220 Вт
smaximaa
14:13
амудэшная 6лядво
Простейший способ разгона шины BCLK на большинстве системных плат AM4
Exel Benchmark
14:13
Криворукие разрабы игрушек унизмли как могли пк гейминг.
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем