Рынок оперативной памяти стабилизируется в следующем полугодии
Уходящий год характеризовался заметными перекосами на рынке оперативной памяти. В первом полугодии резко вырос спрос на память для серверов и ноутбуков, тогда как микросхемы для смартфонов популярностью не пользовались из-за смещения приоритетов потребителей в условиях самоизоляции. Как отмечает сайт DigiTimes со ссылкой на председателя совета директоров ADATA Technology Саймона Ченя (Simon Chen), этот участник рынка ожидает стабилизации ситуации со спросом и предложением в первой половине следующего года.
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С одной стороны, по его словам, производители начнут увеличивать объёмы выпуска продукции. С другой стороны, спрос тоже начнёт оживать по мере распространения сетей 5G и систем искусственного интеллекта. Соответственно, должны в следующем полугодии стабилизироваться и цены на оперативную память.
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