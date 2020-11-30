AMD Ryzen 7 5800X на частоте 6072 МГц обновил рекорд GPUPI for CPU 1B
Южнокорейскому оверклокеру Safedisk удалось обойти американского конкурента в разгоне процессора AMD Ryzen 7 5800X, поскольку на частоте 6072 МГц имеющийся у него экземпляр занял первое место в GPUPI for CPU 1B с результатом 56,045 секунды.
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На указанной частоте процессор сохранил активность всех восьми ядер и шестнадцати потоков. Он охлаждался жидким азотом.
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Поддержку автору рекорда оказывали разработчики материнских плат ASUS, которые и предоставили модель ROG Crosshair VIII Dark Hero на базе набора логики AMD X570. Полученный результат стал лучшим среди восьмиядерных процессоров, не говоря уже о модельном зачёте Ryzen 7 5800X.
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