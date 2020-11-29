AMD призывает партнёров делать упор на игровом применении видеокарт серии Radeon RX 6000
Вся эта чёрнопятничная тоска и безысходность заставляет даже нацеленные на публикацию уникальных новостей ресурсы «снижать планку», хватаясь за любые информационные поводы. Немецкий сайт Igor’s LAB решил обратить внимание на рекомендациях AMD для партнёров по выпуску видеокарт, которые объясняют правила использования торговых марок Radeon RX 6800 и им подобных.
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В частности, подробное обозначение видеокарты новой серии должно содержать не только обозначение модели, но и указание на принадлежность продукта к категории игровых. Приветствуется упоминание о наличии 16 Гбайт памяти типа GDDR6 и использовании архитектуры RDNA 2. Лишь в самом сокращённом варианте упоминание об ориентации видеокарты на любителей игр допускается исключать. Пожалуй, искать в этом скрытый смысл с точки зрения майнеров не следует, просто ранее AMD выпускала видеокарты «двойного назначения» типа тех же Radeon Pro, которые могли применяться как для игр, так и для профессиональной работы с графикой или видео.
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