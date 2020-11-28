Новый набор логики Intel прошёл сертификацию на совместимость с PCI Express 4.0
Известно, что компания Intel затягивает с внедрением поддержки интерфейса PCI Express 4.0 в настольном сегменте. Совместимость с новым интерфейсом, который давно поддерживается настольными и серверными платформами AMD, ещё в начале осени обеспечили мобильные 10-нм процессоры Intel Tiger Lake. Серверные процессоры Intel Ice Lake-SP прошли сертификацию PCI-SIG на совместимость с PCI Express 4.0 ещё в апреле этого года, а вот в октябре на сайте этой организации появился некий новый чипсет Intel для мобильного применения, обеспечивающий поддержку PCI Express 4.0.
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По всей видимости, речь идёт о чипсете для 10-нм мобильных процессоров Tiger Lake-H, которые в следующем квартале всё-таки принесут восемь ядер в новейшее семейство процессоров Intel для ноутбуков. Либо готовится новый чипсет для мобильных версий процессоров Rocket Lake, которые тоже должны появиться в грядущем квартале.
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