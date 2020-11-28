Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Британский Amazon подтвердил дату анонса GeForce RTX 3060 Ti и испугал ценами

Шестьдесят тысяч рублей без учёта пошлины.
+
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде
ASUS 6800 XT для сборки компа в Регарде

По примеру прочих европейских магазинов, британский Amazon тоже сделала активными страницы с возможностью предварительного заказа видеокарт GeForce RTX 3060 Ti в исполнении партнёров NVIDIA. Цены пока отпугивают, но это характерно для большинства предварительных заказов, да и дефицит видеокарт, характерный для этой осени, даёт о себе знать.

реклама

анонсы и реклама
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
EVGA 3080 в Compeo.ru
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Источник изображения: Amazon UK

реклама

Например, абстрактный россиянин мог бы оформить заказ на GeForce RTX 3060 Ti за 586 фунтов стерлингов с учётом доставки, но без учёта таможенной пошлины. Покупатели из России не уплачивают британский НДС, интернет-магазин автоматически пересчитывает цену в момент оформления заказа.

реклама

Источник изображения: Amazon UK

реклама

Другая страница британского Amazon открыто упоминает дату анонса GeForce RTX 3060 Ti – данное событие намечено на второе декабря. Достаточно надёжный источник позволяет не сомневаться, что видеокарты этой модели поступят в продажу на следующей неделе, но при этом нельзя предугадать, как долго они смогут оставаться в доступности.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты ampere amazon geforce rtx 3060 ti
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Британский Amazon подтвердил дату анонса GeForce RTX 3060 Ti и испугал ценами
+
Дуэт GeForce RTX 3090 разогнался до 2.8 ГГц в тесте GPUPI 1B
+
Цена Blackview BL6000 Pro упала на 250 долларов на Чёрную пятницу
4
AMD Ryzen 5 5600X на частоте около 6.0 ГГц обновил серию рекордов
7
Выручка TSMC в этом году обеспечит Тайвань ростом ВВП даже в условиях пандемии
14
Видеокарты GeForce RTX 30 в европейской рознице начали встречаться чаще, но с 50-процентной наценкой
11

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 33
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 62
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 104
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
132
Диванная аналитика на тему очередной победы AMD над Intel на фоне разбитых надежд фанатов NVIDIA
48
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
18
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
5
Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War
3
Черная пятница в BOBKeys: Windows 10 Pro OEM за $13 с дополнительной скидкой 25%
Вал ремастеров и переизданий старых игр — признак тяжелого кризиса в игростроении
23
5 самых необычных смартфонов 2020 года – несколько дисплеев, растягивающийся экран и скрытые камеры
+

Сейчас обсуждают

Полк Белок
07:10
У нас ЕЩЕ рано.
Вал ремастеров и переизданий старых игр — признак тяжелого кризиса в игростроении
ОвEрКл0keРс
07:08
Иди спать. Еще рано.
Вал ремастеров и переизданий старых игр — признак тяжелого кризиса в игростроении
Полк Белок
07:08
Вы не правы. Как раз сейчас (в последние лет 5) появилось несколько вполне годных авторов уровня С.Логинова. И задумки и исполнение на 5+. Зачитываешься точно так же, как 20-30 лет назад зачитывался С...
Вал ремастеров и переизданий старых игр — признак тяжелого кризиса в игростроении
dimkahon
07:06
Тоже никогда не понимал речи, где мат прет как из помойки. Одно дело ругнуться в сердцах, а другое, когда человек уже нормально мысли выразить не может без мата. Сейчас смотрю модно стало неграмотност...
Шутер Atomic Heart про альтернативный СССР, по слухам, ждёт большая переделка
ОвEрКл0keРс
07:02
Слабенько. Оформление коробки унылое.
CD Projekt Red показала дизайн уникальной видеокарты GeForce RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition
Иван Лукас
06:55
Вообще не имею ничего против переиздания старых, хороших игр на новых технологиях, тем паче некоторые из них очень удачны (Resident Evil 2 Remake, Mafia: Definitive Edition). Лично мне очень не хватае...
Вал ремастеров и переизданий старых игр — признак тяжелого кризиса в игростроении
owzod
06:52
lol вот извращенцы) когда до вас дойдет? что производительность камня в играх. это не только кол-во фпс. т.е. совсем не кол-во фпс.) это лишь условный критерий. железки хоть юзайте. а то гавна насмотр...
Core i7 8700K против всех – изучаем реальную производительность Ryzen 7 5800X vs Intel в тесте SH
alex6583
06:25
За 2020 год 40% процентов всей выручки игровой индустрии (не мобильной) принесла монетизация. Я в первые в этом году только одну игру купил. Парадокс в другом, качество игр из года в год падает ныть...
Вал ремастеров и переизданий старых игр — признак тяжелого кризиса в игростроении
Александр Стрельцов
05:48
MSI уже выпустили новую agesa.
Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320
Ufo Tat
05:47
Игры скорее всего даже нет, сделали пару уровней для журналистов и всё
Шутер Atomic Heart про альтернативный СССР, по слухам, ждёт большая переделка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем