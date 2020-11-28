По примеру прочих европейских магазинов, британский Amazon тоже сделала активными страницы с возможностью предварительного заказа видеокарт GeForce RTX 3060 Ti в исполнении партнёров NVIDIA. Цены пока отпугивают, но это характерно для большинства предварительных заказов, да и дефицит видеокарт, характерный для этой осени, даёт о себе знать.

реклама

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде EVGA 3080 в Compeo.ru Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Источник изображения: Amazon UK

реклама

Например, абстрактный россиянин мог бы оформить заказ на GeForce RTX 3060 Ti за 586 фунтов стерлингов с учётом доставки, но без учёта таможенной пошлины. Покупатели из России не уплачивают британский НДС, интернет-магазин автоматически пересчитывает цену в момент оформления заказа.

реклама

Источник изображения: Amazon UK

реклама

Другая страница британского Amazon открыто упоминает дату анонса GeForce RTX 3060 Ti – данное событие намечено на второе декабря. Достаточно надёжный источник позволяет не сомневаться, что видеокарты этой модели поступят в продажу на следующей неделе, но при этом нельзя предугадать, как долго они смогут оставаться в доступности.