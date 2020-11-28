Британский Amazon подтвердил дату анонса GeForce RTX 3060 Ti и испугал ценами
По примеру прочих европейских магазинов, британский Amazon тоже сделала активными страницы с возможностью предварительного заказа видеокарт GeForce RTX 3060 Ti в исполнении партнёров NVIDIA. Цены пока отпугивают, но это характерно для большинства предварительных заказов, да и дефицит видеокарт, характерный для этой осени, даёт о себе знать.
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Например, абстрактный россиянин мог бы оформить заказ на GeForce RTX 3060 Ti за 586 фунтов стерлингов с учётом доставки, но без учёта таможенной пошлины. Покупатели из России не уплачивают британский НДС, интернет-магазин автоматически пересчитывает цену в момент оформления заказа.
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Другая страница британского Amazon открыто упоминает дату анонса GeForce RTX 3060 Ti – данное событие намечено на второе декабря. Достаточно надёжный источник позволяет не сомневаться, что видеокарты этой модели поступят в продажу на следующей неделе, но при этом нельзя предугадать, как долго они смогут оставаться в доступности.
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