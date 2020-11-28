Дуэт GeForce RTX 3090 разогнался до 2.8 ГГц в тесте GPUPI 1B
Выражаясь математическим языком, в экстремальном разгоне от увеличения количества слагаемых может страдать стабильность всей системы, поэтому достижения в повышении частоты комбинации из нескольких видеокарт ценятся особо. Греческому энтузиасту OGS вслед за одиночной GeForce RTX 3090 удалось привести к рубежу частоты графического процессора 2.8 ГГц и связку из двух видеокарт марки ASUS.
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Иллюстрация позволяет убедиться, что видеокарты охлаждались при помощи жидкого азота. Центральному процессору Intel Core i9-9980XE семейства Skylake-X достался обычный радиатор башенного типа, но в тесте GPUPI 1B его участие не было критичным, поэтому оверклокер сосредоточился на разгоне видеокарт.
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Частоты видеокарт удалось поднять до 2805/19040 МГц – фактически, память работала даже в более щадящем режиме, чем номинальный. Все силы были брошены на разгон графических процессоров, и они впервые для GeForce RTX 3090 покорили рубеж в 2.8 ГГц дуэтом. Полученный в GPUPI 1B результат, 1,117 секунды, является лучшим среди парных видеокарт и четырнадцатым в общем зачёте.
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