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Цена Blackview BL6000 Pro упала на 250 долларов на Чёрную пятницу

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Ежегодная распродажа «Чёрная пятница» близится к завершению. У всех желающих есть лишь два дня на то, чтобы приобрести новый защищённый смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Речь идёт о модели Blackview BL6000 Pro.



Новинку оценили в 700 долларов. В рамках распродажи «Чёрная пятница» на краудфандинговой площадке IndieGoGo обойдётся в 450 долларов. Специальное предложение на защищённый смартфон китайской компании действует до 28 ноября 2020 года.



Перед производителями телефонов стоит нелёгкая задача, которая заключается в создании водонепроницаемого корпуса, поскольку все электронные компоненты не очень хотят встречаться с водой. Эту проблему китайская компания Blackview решает начиная с 2013 года.

За семь лет производитель из Поднебесной явил миру немало качественных защищённых смартфонов, которые уже успели установить ряд рекордов на рынке. Большинство защищённых моделей компании выпускаются в рамках серии BV и могут похвастаться защитой по стандартам IP68, IP69K, MIL-STD-810G. Несмотря на то, что Blackview BL6000 Pro является представителем иной линейки, он тоже обладает защитой в соответствии с требованиями трёх перечисленных выше стандартов. Ему не страшны воды, пыль, вибрации и низкая температура (до -30 градусов).



Помимо прочного корпуса, Blackview BL6000 Pro есть ещё чем похвастаться. Это первый в мире защищённый смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. 5G-модем входит в состав 7-нанометровой однокристальной системы Dimensity 800 производства компании MediaTek. Мобильный процессор работает в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x.

Для хранения персональных данных пользователи получают встроенный флеш-модуль UFS 2.1 вместимостью 256 ГБ. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5280 мА*ч с поддержкой беспроводной подзарядки. Спереди в смартфоне установлена жидкокристаллическая панель формата Full HD+, диагональ которой составляет 6,36 дюйма.



На лицевой стороне Blackview BL6000 Pro есть небольшое отверстие под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Она построена на базе датчика изображения Samsung S5K3P9-SP. В основной камере смартфона используется сразу три модуля. Стандартный блок представлен 48-мегапиксельной матрицей Sony IMX582 с поддержкой технологии бинаризации пикселей для получения более детализированных снимков в разрешении 12 Мп. Для съёмки под водой предусмотрен специальный режим под названием Underwater Camera.



Прочие параметры смартфона включают боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку Near Field Communication, а также наличие Bluetooth, Wi-Fi и GPS. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10. В будущем модель будет обновлена до одиннадцатой ревизии «зелёного робота». Апдейт ожидается в первом квартале 2021 года.



Ещё раз напомним, что на распродаже «Чёрная пятница» Blackview BL6000 Pro можно купить со скидкой 250 долларов. Предложение действует до 28 ноября 2020 года включительно. Заказать смартфон можно на платформе IndieGoGo, перейдя по этой ссылке.
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