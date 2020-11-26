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В этом году будет выпущено на 20% больше полупроводниковых компонентов, чем в прошлом

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Компания TSMC контролирует около половины всего рынка контрактных услуг по производству полупроводниковых компонентов, поэтому по её успехам и неудачам можно судить о положении дел в отрасли. По итогам года она должна не только потратить рекордную сумму около $17 млрд на расширение производства и освоение новых техпроцессов, но и получить рекордную выручку.

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Специалисты DigiTimes Research ожидают, что в совокупности по итогам года будет выпущено на 20% больше полупроводниковых компонентов, чем в прошлом году.

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Источник изображения: TSMC

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Спрос на услуги контрактных производителей превышает их текущие возможности. В сегменте кремниевых пластин типоразмера 200 мм, как ожидается, это позволит компаниям GlobalFoundries, UMC и VIS поднять цены на 20-40% в начале следующего года. TSMC от подобных шагов воздерживается, называя своих клиентов партнёрами, портить отношения с которыми она не желает ради сиюминутной выгоды.

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Теги

аналитика литографическое производство полупроводники tsmc umc
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