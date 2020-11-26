Intel Core i3-7350K на частоте 5.8 ГГц занял второе место в Cinebench R20
Процессор Core i3-7350K хорош тем, что сочетает свободный множитель с наличием двух ядер, это позволяет ему занимать рекордные позиции среди моделей с аналогичным количеством ядер. В тесте Cinebench R20, например, этот процессор занял второе место с результатом 1605 баллов.
реклама
реклама
Примечательно, что до частоты 5814 МГц процессор Core i3-7350K разогнался при помощи системы фазового перехода, а не жидкого азота. Материнскую плату ASUS ROG Maximus IX Apex на базе чипсета Intel Z270 австрийский энтузиаст TAGG украсил именной плашкой с подсветкой, «дорисовке» подверглась даже торговая марка видеокарты, превратившись в «ZOTAGG».
реклама
реклама
Это лучший результат Cinebench R20 среди двухъядерных процессоров, достигнутый без помощи жидкого азота. Конечно, «фреонка» каскадного типа тоже охлаждает процессор до очень низких температур, но по эффективности она не может сравниться с жидким азотом.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила