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Intel Core i3-7350K на частоте 5.8 ГГц занял второе место в Cinebench R20

И это – без жидкого азота!
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Процессор Core i3-7350K хорош тем, что сочетает свободный множитель с наличием двух ядер, это позволяет ему занимать рекордные позиции среди моделей с аналогичным количеством ядер. В тесте Cinebench R20, например, этот процессор занял второе место с результатом 1605 баллов.

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Источник изображения: HWBot, TAGG

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Примечательно, что до частоты 5814 МГц процессор Core i3-7350K разогнался при помощи системы фазового перехода, а не жидкого азота. Материнскую плату ASUS ROG Maximus IX Apex на базе чипсета Intel Z270 австрийский энтузиаст TAGG украсил именной плашкой с подсветкой, «дорисовке» подверглась даже торговая марка видеокарты, превратившись в «ZOTAGG».

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Источник изображения: HWBot, TAGG

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Это лучший результат Cinebench R20 среди двухъядерных процессоров, достигнутый без помощи жидкого азота. Конечно, «фреонка» каскадного типа тоже охлаждает процессор до очень низких температур, но по эффективности она не может сравниться с жидким азотом.

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intel экстремальный разгон kaby lake core i3-7350k cinebench r20
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