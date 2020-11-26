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AMD считает, что только Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 годятся для игр в разрешении 4K

По крайней мере, новинки нашли уникальную сферу применения.
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Как мы уже отмечали, в служебном разделе сайта AMD появились методические рекомендации для тружеников торговой сферы, которым предстоит как-то оправдываться перед покупателями за отсутствие в продаже видеокарт Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800.

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Источник изображения: AMD

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Зато у компании уже готова таблица с рекомендованными сферами применения всех актуальных моделей видеокарт. Для игр в разрешении 4K, например, годятся только Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800, по мнению производителя.

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amd видеокарты rdna 2 radeon rx 6800 xt radeon rx 6800
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