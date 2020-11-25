Radeon RX 6800 XT разогнался в 3DMark Fire Strike до частоты 2.6 ГГц со штатной системой охлаждения
Сейчас уже известно, что под жидким азотом видеокарта Radeon RX 6800 XT эталонного дизайна может достигать частоты графического процессора 2.8 ГГц, но эксперимент бразильского энтузиаста с замысловатым нагромождением псевдонимов интересен тем, что эталонная видеокарта указанной модели разгонялась со штатной системой охлаждения в закрытом корпусе системного блока.
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Частоты видеокарты удалось поднять до 2600/16800 МГц, по соседству работал центральный процессор AMD Ryzen 9 5900X на частотах от 3.6 до 3.7 ГГц, он охлаждался необслуживаемой СЖО и сохранял активность всех 12 ядер и 24 потоков.
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В тесте 3DMark Fire Strike Ultra это позволило занять второе место в модельном зачёте с результатом 14 698 баллов, а в тесте 3DMark Fire Strike Extreme система набрала 27 533 балла, заняв аналогичную позицию.
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