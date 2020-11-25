Сейчас уже известно, что под жидким азотом видеокарта Radeon RX 6800 XT эталонного дизайна может достигать частоты графического процессора 2.8 ГГц, но эксперимент бразильского энтузиаста с замысловатым нагромождением псевдонимов интересен тем, что эталонная видеокарта указанной модели разгонялась со штатной системой охлаждения в закрытом корпусе системного блока.

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Источник изображения: HWBot, TIOZAO_GAMER-TERABYTESHOP

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Частоты видеокарты удалось поднять до 2600/16800 МГц, по соседству работал центральный процессор AMD Ryzen 9 5900X на частотах от 3.6 до 3.7 ГГц, он охлаждался необслуживаемой СЖО и сохранял активность всех 12 ядер и 24 потоков.

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Источник изображения: HWBot, TIOZAO_GAMER-TERABYTESHOP

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В тесте 3DMark Fire Strike Ultra это позволило занять второе место в модельном зачёте с результатом 14 698 баллов, а в тесте 3DMark Fire Strike Extreme система набрала 27 533 балла, заняв аналогичную позицию.