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Индийские специалисты AMD приложили руку и к созданию процессоров Ryzen без графики

Да и к гибридным процессорам тоже.
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Хорошо известно, что разработкой гибридных процессоров AMD Renoir занимались преимущественно индийские специалисты. Оверклокерам продукты их труда запомнились тем, что позволяют хорошо разгонять оперативную память. В датированной июлем 2018 года презентации одна из представителей индийского исследовательского центра AMD рассказывает, какие работы были доверены местным инженерам при создании процессоров Zen первого поколения.

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Источник изображения: AMD

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К созданию архитектуры кеш-памяти, например, они прикоснулись в полной мере, а также занимались оптимизацией трафика данных между ядрами и памятью. Индийскими специалистами осуществлялся анализ характера вычислительных нагрузок для процессоров серверного, мобильного и клиентского сегментов. Особое внимание местные инженеры уделили работе над кеш-памятью третьего уровня процессоров Ryzen первого поколения для клиентских систем. Первые гибридные процессоры с архитектурой Zen тоже разрабатывались в Индии.

Из дополнительных комментариев непосредственной участницы разработки процессоров Zen первого поколения известно, что разработчики долго не были уверены, по какой технологии и силами какого подрядчика будут выпускаться данные процессоры. Инженеры также переживали по поводу конкурентоспособности процессоров Zen первого поколения, поскольку им предстояло переломить существовавшие на момент дебюта рыночные тенденции. Теперь, по прошествии нескольких лет, можно утверждать, что процессоры AMD с архитектурой Zen ожидал неоспоримый рыночный успех.

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