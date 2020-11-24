GeForce RTX 3060 Ti отметилась в тесте Ashes of the Singularity
День уже вступил в ту фазу, когда блогеры не дают покоя многострадальной клавише F5, следя за обновлениями новостной ленты сайта VideoCardz. Стараниями известного блогера TUM_APISAK на этом ресурсе появились данные о результатах тестирования видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в приложении Ashes of the Singularity.
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В сочетании с шестиядерным процессором Intel Core i7-8700K она показывает в тесте уровень быстродействия, пропорционально уступающий результатам Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3070 – потенциально более дорогих видеокарт, появившихся на рынке в этом полугодии.
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В профиле Crazy 1080p новинка набирает 7900 баллов. В продажу видеокарты этой модели могут поступить уже на следующей неделе, но вряд ли их можно будет просто купить, особенно по рекомендованной производителем цене, какой бы она ни была.
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