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GeForce RTX 3060 Ti отметилась в тесте Ashes of the Singularity

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День уже вступил в ту фазу, когда блогеры не дают покоя многострадальной клавише F5, следя за обновлениями новостной ленты сайта VideoCardz. Стараниями известного блогера TUM_APISAK на этом ресурсе появились данные о результатах тестирования видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в приложении Ashes of the Singularity.

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Источник изображения: Ashes of the Singularity

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В сочетании с шестиядерным процессором Intel Core i7-8700K она показывает в тесте уровень быстродействия, пропорционально уступающий результатам Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3070 – потенциально более дорогих видеокарт, появившихся на рынке в этом полугодии.

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Источник изображения: Ashes of the Singularity

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В профиле Crazy 1080p новинка набирает 7900 баллов. В продажу видеокарты этой модели могут поступить уже на следующей неделе, но вряд ли их можно будет просто купить, особенно по рекомендованной производителем цене, какой бы она ни была.

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Теги

nvidia видеокарты бенчмарки ampere geforce rtx 3060 ti aots
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Сейчас обсуждают

Dmitriy Dmitriy
13:10
ты сам то видел лучи на консолях лол. я на 1060 играю в 2к во все игры с решейдом не отличить от 4к и это при 4тфлопсах. Ну и раз за цену то вперед по пирать на консоле а еще сравни цены в стиме в тво...
В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
Inqizitor
13:09
Это медианная зарплата по всей РФ на лето 2020. Точнее 18500 рублей медианная, 20 тыс рублей это ещё много. Т.е. $250 фактически медианная.
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
Inqizitor
13:07
Переименует 1660 опять и будут они бюджетные. Было же 8800gts-9800gtx-250gtx.
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
Dmitriy Dmitriy
13:06
даже если с беседкой так, не велика потеря, свитки экслюзив бокса да и бог с ней особенно после последних двух частей флаг им в руки
В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
Зеновий Радеонович
13:05
А в бютжетном что у него будет? 3050 за 300$ (или сколько там) тоже не особо бюджет. Хотя...может 17хх серия выйдет, без лучей )
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
Зеновий Радеонович
13:01
Ну, хз. НВ - все таки стабильность и лучи. А в 6000- проблемы с драйверами и значительно слабее в лучах. Был бы у меня Интел, брал бы только НВ.
GeForce RTX 3060 Ti заметно превосходит RX 5700 в майнинге
TigerOV
13:01
400 + 200 уе за 3060,куда катится мир...
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
Blakis
12:58
Да и не спорю :)
Сотрудник CD Projekt RED провёл в Cyberpunk 2077 более 175 часов, но ещё не прошёл игру
Ёж
12:57
трассировка - это основной критерий выбора видеокарты?
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EFermi
12:55
Ну да, она +/- как 3070, так что где-то так.
GeForce RTX 3060 Ti серьезно отстает от RTX 3070 в бенчмарке Ashes of the Singularity
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