Американский оверклокер Splave на этой неделе сосредоточился на экстремальном разгоне восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 5800X, и вчера смог набрать с его помощью 8086 баллов в тесте Cinebench R20 при значении частоты 6.0 ГГц. Процессор охлаждался жидким азотом, а материнская плата ASRock X570 Aqua после удаления штатной системы охлаждения сохранила радиатор на чипсете.

реклама

анонсы и реклама Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 3080 в XPERT.RU Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10 Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

Рекорд Cinebench R20 среди процессоров с восемью ядрами не смог продержаться долго, поскольку южнокорейский энтузиаст Safedisk перекрыл его за счёт более высокой частоты процессора – 6023 МГц.

реклама

Источник изображения: HWBot, Safedisk

реклама

В основе стенда на этот раз лежала материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на базе чипсета AMD X570, на указанной частоте процессор сохранял активность всех восьми ядер и шестнадцати потоков. Корейскому энтузиасту удалось набрать 8108 баллов и занять первое место в Cinebench R20 среди процессоров с восемью ядрами.