Ryzen 7 5800X на частоте 6 ГГц: чемпион Cinebench R20 за сутки сменился дважды
Американский оверклокер Splave на этой неделе сосредоточился на экстремальном разгоне восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 5800X, и вчера смог набрать с его помощью 8086 баллов в тесте Cinebench R20 при значении частоты 6.0 ГГц. Процессор охлаждался жидким азотом, а материнская плата ASRock X570 Aqua после удаления штатной системы охлаждения сохранила радиатор на чипсете.
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Рекорд Cinebench R20 среди процессоров с восемью ядрами не смог продержаться долго, поскольку южнокорейский энтузиаст Safedisk перекрыл его за счёт более высокой частоты процессора – 6023 МГц.
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В основе стенда на этот раз лежала материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на базе чипсета AMD X570, на указанной частоте процессор сохранял активность всех восьми ядер и шестнадцати потоков. Корейскому энтузиасту удалось набрать 8108 баллов и занять первое место в Cinebench R20 среди процессоров с восемью ядрами.
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