Управляющая интернет-магазином AMD Fan Store компания старается своевременно обновлять ассортимент сувенирной атрибутики, и после выхода на рынок первых видеокарт с архитектурой RDNA 2 на горизонте замаячили футболки с соответствующей символикой.

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Источник изображения: AMD Fan Store

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Помимо самого названия архитектуры RDNA 2, на лицевой стороне футболки в одну строчку расположены символы, ассоциирующиеся с клавишами манипулятора игровой консоли. Это ненавязчивое напоминание об использовании графической архитектуры RDNA 2 новыми игровыми консолями Sony и Microsoft – футболка, таким образом, может приглянуться не только владельцам видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000, но и обладателям новых игровых консолей.