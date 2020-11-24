Для поклонников RDNA 2 скоро будет готова фирменная униформа
Управляющая интернет-магазином AMD Fan Store компания старается своевременно обновлять ассортимент сувенирной атрибутики, и после выхода на рынок первых видеокарт с архитектурой RDNA 2 на горизонте замаячили футболки с соответствующей символикой.
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Помимо самого названия архитектуры RDNA 2, на лицевой стороне футболки в одну строчку расположены символы, ассоциирующиеся с клавишами манипулятора игровой консоли. Это ненавязчивое напоминание об использовании графической архитектуры RDNA 2 новыми игровыми консолями Sony и Microsoft – футболка, таким образом, может приглянуться не только владельцам видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000, но и обладателям новых игровых консолей.
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