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EK Water Blocks предложила ещё один вариант кронштейна для вертикального размещения видеокарты

Для тех материнских плат, которые обросли панцирем.
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Один из видов компьютерного эксгибиционизма подразумевает размещение видеокарты параллельно окну в боковой панели корпуса системного блока – так всё великолепие штатной системы охлаждения графического адаптера становится доступным для обзора. Компания EK Water Blocks усовершенствовала свой кронштейн для вертикального крепления видеокарты таким образом, что теперь он совместим с материнскими платами, у которых пространство между слотами расширения укрыто кожухом системы охлаждения.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Это могут быть материнские платы, которые имеют комплексную систему охлаждения, способную включать интегрированный водоблок и отдельные радиаторы для твердотельных накопителей, размещаемых между слотами расширения.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Весь нюанс заключается в том, что изначально кронштейн EK Water Blocks крепился к отверстиям в материнской плате, но у моделей с разного рода накладками срез этих отверстий расположен по глубине на другом расстоянии. Словенская компания компенсирует это изменение размера использованием специальных крепёжных шпилек. В фирменном интернет-магазине новый вариант крепления для вертикального размещения видеокарты стоит 62,94 евро без учёта налогов.

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