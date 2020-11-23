TSMC расширит производственные мощности в Китае
Тайваньская компания TSMC уже столкнулась с тем, что из-за проблем SMIC в области американского экспортного контроля клиенты китайского конкурента ринулись размещать заказы на Тайване. Теперь издание DigiTimes сообщает, что руководство TSMC приняло решение построить дополнительные линии в китайском Нанкине, где изначально у компании уже функционировало предприятие, обрабатывающее кремниевые пластины типоразмера 300 мм.
реклама
реклама
Уже сейчас китайское предприятие TSMC вышло на проектную мощность в 20 тысяч кремниевых пластин в месяц. Здесь выпускаются 16-нм и 12-нм чипы, в 2019 году это подразделение TSMC впервые за три года показало прибыль в размере $45,2 млн вместо убытков, первые три квартала текущего года для китайской «дочки» TSMC тоже оказались прибыльными. По данным тайваньских СМИ, расширение производственных мощностей TSMC в Китае призвано удовлетворить возросший спрос на контрактные услуги со стороны местных разработчиков. Сама TSMC эту информацию пока никак не комментирует.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила