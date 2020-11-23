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TSMC расширит производственные мощности в Китае

Для удовлетворения потребностей местного рынка.
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Тайваньская компания TSMC уже столкнулась с тем, что из-за проблем SMIC в области американского экспортного контроля клиенты китайского конкурента ринулись размещать заказы на Тайване. Теперь издание DigiTimes сообщает, что руководство TSMC приняло решение построить дополнительные линии в китайском Нанкине, где изначально у компании уже функционировало предприятие, обрабатывающее кремниевые пластины типоразмера 300 мм.

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Источник изображения: TSMC

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Уже сейчас китайское предприятие TSMC вышло на проектную мощность в 20 тысяч кремниевых пластин в месяц. Здесь выпускаются 16-нм и 12-нм чипы, в 2019 году это подразделение TSMC впервые за три года показало прибыль в размере $45,2 млн вместо убытков, первые три квартала текущего года для китайской «дочки» TSMC тоже оказались прибыльными. По данным тайваньских СМИ, расширение производственных мощностей TSMC в Китае призвано удовлетворить возросший спрос на контрактные услуги со стороны местных разработчиков. Сама TSMC эту информацию пока никак не комментирует.

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литографическое производство полупроводники tsmc
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