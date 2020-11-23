Отголоски трагедии одного отдельно взятого китайского производителя полупроводниковых изделий к понедельнику донеслись до страниц ресурса DigiTimes. Основанная в 2017 году компания Hongxin Semiconductor Manufacturing Company (HSMC) вынашивала планы построить предприятие по выпуску 14-нм и 7-нм чипов, вложив в проект около $20 млрд. В июле прошлого года на должность генерального директора HSMC удалось заполучить ветерана тайваньской полупроводниковой отрасли Цзяна Чан И (Chiang Shang-yi), который ранее работал вице-президентом TSMC.

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Источник изображения: HSMC

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Отставной экспат, впрочем, на новом месте работы долго не продержался, покинув HSMC ещё в июне без лишней огласки, в частных комментариях не очень лестно отзываясь о своём опыте работы в этой китайской компании. Участок земли, на котором строилось предприятие в Ухане, оказался предметов судебного спора, да и в целом HSMC страдала от сильной нехватки финансирования.

Изначально планировалось, что предприятие HSMC начнёт выпускать 14-нм продукцию уже в 2022 году, но с сентября текущего года проект был заморожен из-за нехватки средств. Будущее предприятия теперь туманно, хотя местный муниципалитет и выкупил все акции HSMC в надежде как-то повлиять на этот этап реализации программы развития национальной полупроводниковой отрасли.