Принято считать, что видеокарта GeForce RTX 3060 Ti первоначально должна была выйти в ноябре, но ситуация с доступностью графических процессоров поколения Ampere вынудила NVIDIA задержать дебют этого изделия до начала декабря. Судя по всему, некоторые из партнёров NVIDIA всё-таки «перевыполнили план», и уже сейчас располагают товарными экземплярами GeForce RTX 3060 Ti. На страницах Reddit изображение коробки с видеокартой GALAX это модели соседствует с ценником в 2450 дирхам ОАЭ.

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Источник изображения: Reddit, NotNOV4

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В переводе это означает, что в ОАЭ такая видеокарта стоит около 50 837 рублей, что никак не позволяет причислить GeForce RTX 3060 Ti к видеокартам среднего ценового диапазона, но это характерно для нынешнего рынка в целом.

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Источник изображения: Reddit, NotNOV4

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Надписи на коробке позволяют судить о наличии у видеокарты выходов HDMI и DisplayPort, а также 8 Гбайт памяти и управляемой RGB-подсветки.