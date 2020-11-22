Коробка GeForce RTX 3060 Ti в исполнении GALAX засветилась в ОАЭ
Принято считать, что видеокарта GeForce RTX 3060 Ti первоначально должна была выйти в ноябре, но ситуация с доступностью графических процессоров поколения Ampere вынудила NVIDIA задержать дебют этого изделия до начала декабря. Судя по всему, некоторые из партнёров NVIDIA всё-таки «перевыполнили план», и уже сейчас располагают товарными экземплярами GeForce RTX 3060 Ti. На страницах Reddit изображение коробки с видеокартой GALAX это модели соседствует с ценником в 2450 дирхам ОАЭ.
реклама
реклама
В переводе это означает, что в ОАЭ такая видеокарта стоит около 50 837 рублей, что никак не позволяет причислить GeForce RTX 3060 Ti к видеокартам среднего ценового диапазона, но это характерно для нынешнего рынка в целом.
реклама
реклама
Надписи на коробке позволяют судить о наличии у видеокарты выходов HDMI и DisplayPort, а также 8 Гбайт памяти и управляемой RGB-подсветки.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила