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Коробка GeForce RTX 3060 Ti в исполнении GALAX засветилась в ОАЭ

Пятьдесят тысяч рублей за самый доступный носитель архитектуры Ampere.
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Принято считать, что видеокарта GeForce RTX 3060 Ti первоначально должна была выйти в ноябре, но ситуация с доступностью графических процессоров поколения Ampere вынудила NVIDIA задержать дебют этого изделия до начала декабря. Судя по всему, некоторые из партнёров NVIDIA всё-таки «перевыполнили план», и уже сейчас располагают товарными экземплярами GeForce RTX 3060 Ti. На страницах Reddit изображение коробки с видеокартой GALAX это модели соседствует с ценником в 2450 дирхам ОАЭ.

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Источник изображения: Reddit, NotNOV4

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В переводе это означает, что в ОАЭ такая видеокарта стоит около 50 837 рублей, что никак не позволяет причислить GeForce RTX 3060 Ti к видеокартам среднего ценового диапазона, но это характерно для нынешнего рынка в целом.

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Источник изображения: Reddit, NotNOV4

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Надписи на коробке позволяют судить о наличии у видеокарты выходов HDMI и DisplayPort, а также 8 Гбайт памяти и управляемой RGB-подсветки.

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Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3060 ti
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Jack Reacher
08:59
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Определяем оптимальное количество памяти для современной видеокарты – 8Гб/10Гб/24Гб в тесте TG
Exel Benchmark
08:58
А тебя не смущает, что здесь несколько разных видеокарт показывают идентичные показатели?) ну это при условии, если верить столбикам
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Evgeniy Som
08:56
На самом деле памяти нужно будет еще меньше т.к. игра может забивать видеопамять так сказать на будущее и для комфортной игры чтобы все подгружалось возможно и в 2 раза меньше памяти будет хватать. А ...
Определяем оптимальное количество памяти для современной видеокарты – 8Гб/10Гб/24Гб в тесте TG
Boris_leo
08:55
Даже у нас в дуркаине уже есть в продаже все выпущенные RTXы (3090, 3080, 3070)! Но вот ЦЕНЫ - очпуеть! Так что, скорее всего будет в продаже и 3060Ti ... по конским ценам, но будут. :)
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laon
08:47
нужно нвидии рассказать, что в 1080ти 1 гиг был не нужен.
Определяем оптимальное количество памяти для современной видеокарты – 8Гб/10Гб/24Гб в тесте TG
Иван Иванов
08:41
нет у них ничего честного. они синие до костного мозга и проплаченные ими же
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Jack Reacher
08:39
Тот случай скорее всего был фейком
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Олег Анетько
08:37
Что-то не сходится: было же 2.8ГГц на штатном куллере, а теперь на азоте та же частота?
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Jack Reacher
08:36
Теперь уже для 2.8 ГГц нужен жидкий азот понятно это больше похоже на правду
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taurintown
08:36
Да, они немного ламеры, и я к ним тоже относился с юмором, но они честные и тестовый стенд всегда показывают. То есть у нас есть тесты процессора в нетребовательном разгоне (Прохайтек) и тесты на макс...
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