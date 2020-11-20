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EVGA навесила на свою GeForce RTX 3090 c СЖО и дисплеем легальный ценник в $2000

И купить её можно по предварительной записи, само собой.
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Ситуацию со сбытом видеокарт в этом полугодии можно охарактеризовать как «рынок продавца», поэтому на экстравагантные выходки этих участников процесса все уже перестали обращать внимание. Компания EVGA начала реализацию видеокарт K|ngp|n Hybrid с гибридной системой жидкостного охлаждения необслуживаемого типа, присвоив им официальную цену в $2000.

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Источник изображения: EVGA

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Купить первую партию видеокарт могут только члены особого клуба EVGA, вступить в который, впрочем, не так сложно. Серия K|ngp|n традиционно предназначена для тех, кто замысловатую штатную систему охлаждения с отдельным OLED-дисплеем с разрешением 176 x 48 точек сразу заменит на резервуар для жидкого азота. Расположившийся на боковой грани кожуха системы охлаждения дисплей позволяет воспроизводить эксплуатационные параметры или одну из девяти версий анимации, из которых три пользователь может загрузить самостоятельно.

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Теги

охлаждение видеокарт evga geforce rtx 3090
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BETEPAH911
15:50
5 баллов
GeForce RTX 3090 смогла разогнаться до 2880 МГц по графическому процессору
Юрий Полкунов
15:49
Честно, врубал лучи первое время был Вау эффект а потом про них быстро забываешь особенно в шутерах и даже перестаешь замечать.
Radeon RX 6800 обладает существенным запасом для снижения напряжения
Твоя мамка
15:48
Мне просто там показалось вполне норм с длсс (кроме момента с частицами) Так а чего ты ожидаешь от них, xt быстрее и дороже ок, а от 6800 то что? Плюс минус 5% и цены 45 и 53 между 3070 и 6800?
Radeon RX 6800 обладает существенным запасом для снижения напряжения
Зеновий Радеонович
15:45
Ну, чес. говоря я тоже не въехал ( Сейчас уже понял.
Radeon RX 6800 обладает существенным запасом для снижения напряжения
Сергей Попов
15:38
ахахахах - я думал реальная куртка - тут цифровая
CD Projekt предлагает необычные подарки всем покупателям Cyberpunk 2077 – куртка Ведьмака и другое
$erg
15:38
6900ХТ вообще странная карта. ТДП аналогичен 6800ХТ, при этом усиленная плата. Если поставить полный чип, который не тянет по частотам и/или тдп, упростить плату.. теоретически, можно извратиться. В к...
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Slow Mo
15:38
Спс за разъяснения от пользователя (без шуток)
Radeon RX 6800 обладает существенным запасом для снижения напряжения
Я
15:33
Если на АМД поставить такую же память как у тебя то и 5900Х скорее всего тебя обгонит.
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warmuza
15:33
488
Компания AMD выпустила технодемо Hangar 21
D3m0n
15:32
А зачем три?
Radeon RX 6800 обладает существенным запасом для снижения напряжения
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