Ситуацию со сбытом видеокарт в этом полугодии можно охарактеризовать как «рынок продавца», поэтому на экстравагантные выходки этих участников процесса все уже перестали обращать внимание. Компания EVGA начала реализацию видеокарт K|ngp|n Hybrid с гибридной системой жидкостного охлаждения необслуживаемого типа, присвоив им официальную цену в $2000.

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Источник изображения: EVGA

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Купить первую партию видеокарт могут только члены особого клуба EVGA, вступить в который, впрочем, не так сложно. Серия K|ngp|n традиционно предназначена для тех, кто замысловатую штатную систему охлаждения с отдельным OLED-дисплеем с разрешением 176 x 48 точек сразу заменит на резервуар для жидкого азота. Расположившийся на боковой грани кожуха системы охлаждения дисплей позволяет воспроизводить эксплуатационные параметры или одну из девяти версий анимации, из которых три пользователь может загрузить самостоятельно.