Квартальный отчёт NVIDIA по форме 10-Q содержал не так много избыточной информации, чтобы отложить его изучение до худших времён. Компания заявила, что в минувшем квартале увеличила расходы на исследования и разработки с $712 млн до $1,047 млрд, на 47% в годовом сравнении. За первые девять месяцев фискального года профильные расходы выросли на 33%.

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Источник изображения: NVIDIA

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Уже само по себе не очень равномерное распределение роста расходов по прошедшим месяцам года указывает на основную причину их увеличения. Компания Mellanox была присоединена к NVIDIA в позапрошлом квартале, и в текущем отчёте последняя поясняет, что рост расходов на исследования и разработки наблюдался именно из-за интеграции двух компаний. Теперь гораздо сложнее понять, сколько примерно денег NVIDIA тратит на разработку именно графических процессоров, поскольку сетевые решения Mellanox проходят по одной с ними статье отчётности.

Аналогичным образом сложно судить и о структуре складских запасов – они выражаются в стоимостном эквиваленте для всех типов продукции NVIDIA в совокупности, а потому подкреплять жалобы производителя на дефицит видеокарт какими-то численными показателями становится гораздо сложнее.