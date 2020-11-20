Неприятные последствия, которые постигли китайскую полупроводниковую отрасль на исходе президентского срока Дональда Трампа, заключаются в введении санкций против компании SMIC, которая является крупнейшим и самым продвинутым контрактным производителем полупроводниковых изделий на территории США. Как сообщает сайт DigiTimes, проблемы SMIC уже вызвали переток клиентов на мощности Samsung из самого Китая.

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Источник изображения: DigiTimes

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Позволить себе контрактные отношения с TSMC могут не все китайские разработчики, а стремление Samsung расширить список клиентов в этом смысле лучше соответствует их интересам. По данным источника, китайские разработчики сейчас пытаются разместить заказы на выпуск своей продукции на мощностях южнокорейской компании Samsung Electronics, с использованием техпроцессов от 14 нм и выше.