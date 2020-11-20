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Майнеры подогрели выручку NVIDIA на сумму около $175 млн

В 2018 году они подняли её на миллиард долларов США, так что это ещё цветочки.
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Приближение выходных даёт нам возможность более подробно изучить квартальную отчётность NVIDIA, а пока рекомендуем обратить внимание на комментарии аналитиков RBC Capital, которые заявили, что в минувшем квартале NVIDIA выручила не менее $175 млн от реализации графических процессоров в качестве средств добычи криптовалюты.

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Источник изображения: Shutterstock

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Грядущие технические изменения заставляют добытчиков Ethereum обращать своё внимание на видеокарты поколения GeForce RTX 30, что только усугубляет ситуацию с доступностью и ценами на видеокарты нового семейства. По оценкам авторов аналитической записки, в минувшем квартале NVIDIA выручила около $175 млн именно за счёт майнеров, хотя на фоне общей выручки от реализации графических решений ($2,79 млрд) это и не кажется такой уж большой суммой. Как призналась в прошлом году финансовый директор NVIDIA, за несколько месяцев первого криптовалютного бума прирост выручки именно за счёт майнеров приблизился к одному миллиарду долларов США.

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nvidia аналитика финансы видеокарты майнинг ethereum ethereum mining
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