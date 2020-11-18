Сегодня видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 в эталонном исполнении поступят в продажу, а обозреватели опубликуют полноценные материалы с результатами тестирования. На сайте XFX описание новинок присутствует уже сейчас, хотя вряд ли оно для кого-то станет сенсацией – сайт AMD всю необходимую информацию уже давно демонстрирует открыто.

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Источник изображения: XFX

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Партнёр AMD напоминает, что для установки видеокарт данной серии в системный блок потребуется пространство трёх слотов расширения, поскольку сама видеокарта в толщину занимает пространство двух с половиной слотов.

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Источник изображения: XFX

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Обе видеокарты используют два восьмиконтактных разъёма дополнительного питания, в комплекте поставки предусмотрено два переходника с шестиконтактных разъёмов. Рекомендованная мощность блока питания – 750 Вт, естественно, XFX советует использовать блоки питания аналогичной мощности из ассортимента собственной продукции.

Источник изображения: XFX

Заодно XFX поясняет, что заявленная частота графического процессора в игровом режиме может достигаться не во всех условиях. В каждом конкретном случае значение этой частоты может быть индивидуальным.