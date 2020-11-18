Описание Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 уже присутствует на сайте XFX
Сегодня видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 в эталонном исполнении поступят в продажу, а обозреватели опубликуют полноценные материалы с результатами тестирования. На сайте XFX описание новинок присутствует уже сейчас, хотя вряд ли оно для кого-то станет сенсацией – сайт AMD всю необходимую информацию уже давно демонстрирует открыто.
реклама
реклама
Партнёр AMD напоминает, что для установки видеокарт данной серии в системный блок потребуется пространство трёх слотов расширения, поскольку сама видеокарта в толщину занимает пространство двух с половиной слотов.
реклама
реклама
Обе видеокарты используют два восьмиконтактных разъёма дополнительного питания, в комплекте поставки предусмотрено два переходника с шестиконтактных разъёмов. Рекомендованная мощность блока питания – 750 Вт, естественно, XFX советует использовать блоки питания аналогичной мощности из ассортимента собственной продукции.
Заодно XFX поясняет, что заявленная частота графического процессора в игровом режиме может достигаться не во всех условиях. В каждом конкретном случае значение этой частоты может быть индивидуальным.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила