На страницах ресурса Reddit уже ведётся хроника ожидания старта продаж эталонных видеокарт Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 в одном из населённых пунктов США. Желающие купить видеокарты первыми начали собираться у входа в магазин известной торговой сети за сутки до старта продаж, они привезли с собой походные стулья и палатки.

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Источник изображения: Reddit

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Сперва потенциальные покупатели пытались вести списки с порядковыми номерами в очереди своими силами, но группа революционно настроенных граждан начала предпринимать попытки переписать эти списки, а один не очень молодой джентльмен даже устроил скандал с управляющим магазина, после чего тот вынужден был вызвать полицию.

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Источник изображения: Reddit

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Постепенно инициативу по поддержанию порядка в очереди начали брать на себя сотрудники магазина, они раздали ожидающим старта продаж видеокарт ваучеры с порядковыми номерами, счёт на момент подготовки новости к публикации перевалил за две сотни. Можно предполагать, что конкретный магазин получит более двухсот видеокарт, либо представители торговой точки просто не хотят лишать надежды тех, кто провёл долгие часы в ожидании.