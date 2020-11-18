Американцы ночуют у входа в магазин ради возможности купить AMD Radeon RX 6800 XT
На страницах ресурса Reddit уже ведётся хроника ожидания старта продаж эталонных видеокарт Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 в одном из населённых пунктов США. Желающие купить видеокарты первыми начали собираться у входа в магазин известной торговой сети за сутки до старта продаж, они привезли с собой походные стулья и палатки.
реклама
реклама
Сперва потенциальные покупатели пытались вести списки с порядковыми номерами в очереди своими силами, но группа революционно настроенных граждан начала предпринимать попытки переписать эти списки, а один не очень молодой джентльмен даже устроил скандал с управляющим магазина, после чего тот вынужден был вызвать полицию.
реклама
реклама
Постепенно инициативу по поддержанию порядка в очереди начали брать на себя сотрудники магазина, они раздали ожидающим старта продаж видеокарт ваучеры с порядковыми номерами, счёт на момент подготовки новости к публикации перевалил за две сотни. Можно предполагать, что конкретный магазин получит более двухсот видеокарт, либо представители торговой точки просто не хотят лишать надежды тех, кто провёл долгие часы в ожидании.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила