До сих пор считалось, что первыми настольными процессорами Intel, выпускаемыми по 7-нм технологии, станут Meteor Lake, анонс которых был намечен на 2022 год. Ресурс AdoredTV после сверки с конфиденциальной информацией Intel сообщает, что в действительности настольные процессоры марки перейдут на использование 7-нм технологии не ранее 2023 года, а условное обозначение соответствующих процессоров пока не уточняется.

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Источник изображения: Pinterest

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Дело в том, что в 2022 году на смену 14-нм процессорам Rocket Lake и 10-нм процессорам Alder Lake будут предложены процессоры Raptor Lake. По предварительным данным, они сохранят 10-нм технологию производства, но заменят архитектуру вычислительных ядер Golden Cove на более прогрессивную Ocean Cove.

В мобильном сегменте процессоры Meteor Lake появятся в 2022 году, они будут выпускаться по 7-нм технологии, поэтому остаётся лишь предположить, что сроки внедрения новых литографических норм для продукции Intel не будут равномерными по критерию охвата рыночных сегментов.