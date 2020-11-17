Лихая тройка GeForce RTX 3090 заняла первое место в GPUPI 1B
Возможно, пока на свете не так много людей, которые могут хотя бы на время объединить в одной тестовой системе три видеокарты GeForce RTX 3090, но в статистике HWBot уже отметились два таких человека. Британский энтузиаст ObscureParadox, которому досталось первое место в GPUPI 1B среди связок из трёх видеокарт GeForce RTX 3090, охлаждал их при помощи водоблоков, как и центральный процессор Intel Core i9-10980XE. Последний довольствовался необслуживаемым вариантом жидкостной системы охлаждения, при частоте 4566 МГц он существенного влияния на общий результат не оказал.
реклама
реклама
Графические процессоры GeForce RTX 3090, если опираться на лог GPUPI 1B, работали на частотах от 1695 до 1740 МГц. В тесте GPUPI 1B это позволило выполнить расчёт за 1,073 секунды и занять первое место не только в модельном зачёте, но и среди всех связок из трёх видеокарт. В глобальном рейтинге этот результат занимает девятое место, что тоже не так плохо с учётом количества задействованных для выполнения расчёта видеокарт.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила