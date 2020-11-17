Возможно, пока на свете не так много людей, которые могут хотя бы на время объединить в одной тестовой системе три видеокарты GeForce RTX 3090, но в статистике HWBot уже отметились два таких человека. Британский энтузиаст ObscureParadox, которому досталось первое место в GPUPI 1B среди связок из трёх видеокарт GeForce RTX 3090, охлаждал их при помощи водоблоков, как и центральный процессор Intel Core i9-10980XE. Последний довольствовался необслуживаемым вариантом жидкостной системы охлаждения, при частоте 4566 МГц он существенного влияния на общий результат не оказал.

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Источник изображения: HWBot, ObscureParadox

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Графические процессоры GeForce RTX 3090, если опираться на лог GPUPI 1B, работали на частотах от 1695 до 1740 МГц. В тесте GPUPI 1B это позволило выполнить расчёт за 1,073 секунды и занять первое место не только в модельном зачёте, но и среди всех связок из трёх видеокарт. В глобальном рейтинге этот результат занимает девятое место, что тоже не так плохо с учётом количества задействованных для выполнения расчёта видеокарт.