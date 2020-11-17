Южнокорейский энтузиаст Safedisk продолжил заложенную коллегами традицию последних дней, закрепившись на вершине рейтинга 3DMark Fire Strike среди одиночных видеокарт с новым рекордом, соответствующим 47 725 баллам. К успеху его привела комбинация видеокарты GeForce RTX 3090 марки ASUS серии ROG Strix OC Edition и центрального процессора AMD Ryzen 9 5950X.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Оба ключевых компонента охлаждались жидким азотом, частоты видеокарты удалось поднять до 2385/20896 МГц, центральный процессор был разогнан до 5999 МГц с сохранением активности всех шестнадцати ядер и 32 потоков.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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В глобальном рейтинге 3DMark Fire Strike этот результат соответствует 18-му месту, что тоже неплохо. Борьба скоро пойдёт на единицы баллов, но от этого она станет только интереснее.