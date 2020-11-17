Издание HardwareLUXX.de поделилось выдержками из презентации AMD, которая подготовлена к предстоящему анонсу 7-нм процессоров EPYC с архитектурой Zen 3, носящих условное обозначение Milan. Компания напомнила, что поставки этих процессоров для нужд провайдеров облачных услуг и организаций, строящих суперкомпьютеры, начнёт ещё в этом году, но на широком рынке они появятся только в следующем квартале.

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Источник изображения: AMD, HardwareLUXX.de

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Попутно приводятся результаты социологического опроса, который Intersect360 Research проводила в 2016 и 2020 годах. Четыре года назад только 36% респондентов из числа производителей высокопроизводительных серверных систем могли признать, что их первое впечатление от процессоров AMD в целом положительное, против 89% для продукции Intel. В этом году конкурент скатился на 68%, а компания AMD может похвастать уровнем в 78% положительных отзывов. Судя по всему, правила опроса допускали выражение симпатий к продукции обеих марок одновременно.