Samsung не собирается отставать от TSMC в освоении 3-нм технологии
В прошлом месяце, как сообщает Bloomberg, представители Samsung Electronics сообщили доверенным клиентам и партнёрам, что компания поставила цель освоить массовый выпуск 3-нм продукции в 2022 году. Это означает, что корейский конгломерат не намерен отставать от TSMC, которая поставки 3-нм продукции обещала наладить во второй половине 2022 года.
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С другой стороны, имеется важный технологический нюанс – если TSMC рассчитывает сохранить при переходе на 3 нм FinFET-структуру транзисторов, то Samsung готовится внедрить транзисторы с кольцевым затвором (GAA), что само по себе таит определённый риск. В ближайшее время Samsung намеревается выделить на освоение передовых техпроцессов $116 млрд, но эта сумма будет распределена на несколько лет. В текущем году капитальные затраты Samsung составят $26 млрд, но основная часть этой суммы будет направлена на развитие производства памяти. По неофициальным данным, в прошлом году количество клиентов Samsung на контрактном направлении бизнеса выросло на 30%. Имя одного из них вам уже хорошо известно – это компания NVIDIA, которая получает от Samsung игровые графические процессоры Ampere, выпускаемые по 8-нм технологии.
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