В эту среду не только будут опубликованы официальные обзоры видеокарт Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 – на страницах Twitter компания AMD предупредила, что с 20:00 по московскому времени будет отвечать на вопросы пользователей Reddit о процессорах семейства Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3.

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Источник изображения: Twitter, AMD Ryzen

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Следует признать, что представители AMD на подобных мероприятиях отличаются большей открытостью, чем сотрудники конкурирующих компаний, но ждать от них сенсационных откровений о будущих продуктах всё равно не стоит. Судя по повестке мероприятия, речь пойдёт исключительно о процессорах Ryzen 5000, пусть и с уклоном на их применение в играх.

Впрочем, любителям видеокарт расстраиваться не стоит – аналогичное мероприятие будет проходить параллельно и с учётом интересов будущих владельцев Radeon RX 6000. Нужно будет только найти достаточно свободного времени в этот насыщенный событиями вечер.