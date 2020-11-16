Появились данные тестирования AMD Radeon RX 6800 XT в Ashes of the Singularity
Известный энтузиаст TUM_APISAK поделился ссылкой на запись в базе данных Ashes of the Singularity с результатами тестирования видеокарты Radeon RX 6800 XT в сочетании с центральным процессором Intel Core i7-8700K, который обладает шестью ядрами и рабочей частотой 3.7 ГГц.
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Данный результат позволяет установить, что Radeon RX 6800 XT на неопределённых частотах показывает сопоставимый с GeForce RTX 3080 уровень быстродействия, да и от GeForce RTX 3090 в связке с аналогичным центральным процессором он не так уж далёк.
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