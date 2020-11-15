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Для материнских плат ASRock на базе AMD B450 уже готовы бета-версии BIOS с поддержкой Zen 3

Но распространяются они не по официальным каналам.
49
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Официальный план AMD подразумевает, что поддержку процессоров Ryzen 5000 для материнских плат на базе наборов логики семейства 400 основная часть производителей плат реализует в январе через выпуск обновлений BIOS. Бета-версии микрокода с соответствующими изменениями подготовлены уже сейчас, но не все производители плат готовы ими делиться. В этом случае можно рассчитывать на помощь авторов частной инициативы – на страницах Reddit появился раздел с ссылками на бета-версии BIOS для плат ASRock на базе чипсета AMD B450, которые обеспечивают обновление версии AGESA до 1.1.0.0, требуемой для работы с процессорами с архитектурой Zen 3.

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Источник изображения: Reddit

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Пользователь, разместивший ссылки на бета-версии BIOS, предупреждает о возможных последствиях перехода на них. По крайней мере, процессоры AMD с архитектурой Zen и Zen+ могут перестать работать после этого обновления, поскольку реализация поддержки Zen 3 попросту вытеснит соответствующую функцию из микрокода материнской платы. Возможны и более серьёзные проблемы – все действия владельцы плат предпринимают на собственный страх и риск.

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Теги

amd материнские платы asrock amd zen 3 ryzen 5000 b450
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Сейчас обсуждают

Наиль Билалов
22:58
Еслии хочется немного более долгоиграющее решение вместо покупки 5600х я бы рассмотрел что нибудь на 8/16, но тогда разумно подождать выхода 5700х и смотреть что в итоге будет с его ценой.
Для материнских плат ASRock на базе AMD B450 уже готовы бета-версии BIOS с поддержкой Zen 3
vitosol
22:58
Пишут кому не лень какую то ахинею; и деньги получают! За короткое время AMD Radeon RX 6800 то быстрей, то медленней. Похоже на палату №6.
AMD Radeon RX 6800 оказалась медленнее NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti в тесте Geekbench 5
14 +++++++++
22:57
Шлак
AMD Radeon RX 6800 оказалась медленнее NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti в тесте Geekbench 5
alexzver
22:57
Эти видюхи продаются только при покупке целого системника.
Несколько моделей Radeon RX 6800 XT и RX 6800 появились в одном из европейских магазинов
laon
22:57
Ты прав, если куртка купит арм ничем хорошим это не закончится. Видео забавное )
Несколько моделей Radeon RX 6800 XT и RX 6800 появились в одном из европейских магазинов
alexzver
22:56
Ты, олень, читать научись сначала. И понимать прочитанное.
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id_1
22:54
Сейчас бы не знать, что результаты двух разных версий программы практически не различаются, а подтест OpenCL используется для тестирования видеокарт.
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R2R
22:54
Выход Rocket Lake вряд ли что-то изменит в текущем раскладе сил. Да и слухи о последующих поколениях также не внушают оптимизма. Боюсь, как бы не получилось, что теперь будем сидеть на AMD с +5% в год...
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DOaG
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Jack NotFound
22:52
Целевую аудиторию? А посчитайте сами: аренда скромной виртуалки 2 ядра/4 гига RAM/линукс в датацентре где-нибудь в Европе или США сейчас стоит порядка $40/месяц. Это $480 в год. На 1-юнитовом сервере ...
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