Для материнских плат ASRock на базе AMD B450 уже готовы бета-версии BIOS с поддержкой Zen 3
Официальный план AMD подразумевает, что поддержку процессоров Ryzen 5000 для материнских плат на базе наборов логики семейства 400 основная часть производителей плат реализует в январе через выпуск обновлений BIOS. Бета-версии микрокода с соответствующими изменениями подготовлены уже сейчас, но не все производители плат готовы ими делиться. В этом случае можно рассчитывать на помощь авторов частной инициативы – на страницах Reddit появился раздел с ссылками на бета-версии BIOS для плат ASRock на базе чипсета AMD B450, которые обеспечивают обновление версии AGESA до 1.1.0.0, требуемой для работы с процессорами с архитектурой Zen 3.
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Пользователь, разместивший ссылки на бета-версии BIOS, предупреждает о возможных последствиях перехода на них. По крайней мере, процессоры AMD с архитектурой Zen и Zen+ могут перестать работать после этого обновления, поскольку реализация поддержки Zen 3 попросту вытеснит соответствующую функцию из микрокода материнской платы. Возможны и более серьёзные проблемы – все действия владельцы плат предпринимают на собственный страх и риск.
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